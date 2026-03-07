Весна в Баку началась зимней сказкой: Будь в контакте с природой…

В Баку на протяжении трех мартовских дней прошла творческая выставка "Зимняя сказка", объединившая сотни юных художников. Проект прошел под девизом "Будь в контакте с природой, изобрази ее загадочную красоту!" и был направлен на то, чтобы вдохновить детей и молодежь на более внимательное отношение к природе, показать ее волшебство в разные времена года и пробудить интерес к ее сохранению, сообщает Day.Az.

В творческом проекте приняли участие дети, подростки и молодежь в возрасте от 8 до 21 года. На конкурс поступило более 1000 заявок из разных уголков страны. Участники представили свыше 1500 зимних пейзажей, отражающих атмосферу зимних вечеров, снежные сцены, зимние виды вокруг нас, "сон природы", а также воображаемые зимние пейзажи.

По итогам выставок 34 лучших автора были отмечены подарками. Их работы вошли в коллекцию Хатаинской детской художественной галереи и в дальнейшем будут экспонироваться на выставках и различных других культурных мероприятиях.

Интересно, что к проекту присоединились и зарубежные участники: группа школьников из Эстонии также представила свои работы и получила сертификаты за участие.

Организаторы сообщили, что уже в ближайшее время под тем же девизом будет объявлена новая выставка, посвященная следующему времени года.

По их словам, подобные проекты помогают формировать у молодого поколения более бережное и вдохновленное отношение к природе.

Из большого количества работ были выбраны лучшие произведения, с которыми можно ознакомиться по ссылке:

https://online.fliphtml5.com/udgyq/uplk/

Организаторы - Союз художников Азербайджана, Азербайджанская государственная художественная галерея, Хатаинская детская художественная галерея и Хатаинский центр искусств при поддержке Азербайджанской государственной академии художеств, Азербайджанского телевидения и радиовещания, Исполнительной власти Хатаинского района и Союза художников Нахчыванской Автономной Республики.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az