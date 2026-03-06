Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева стала гостьей Бакинской хореографической академии.

Во встрече также принял участие министр культуры Адиль Керимли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Лейла Алиева встретилась с руководством Бакинской хореографической академии, учащимися и студентами, преподавательским составом, ознакомилась с деятельностью академии, а также с классными комнатами и репетиционными залами.

Затем студенты Бакинской хореографической академии исполнили для гостей "Вальс" из балета "Спящая красавица" и танец "Газагы".