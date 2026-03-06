Высказывания Президента Ильхама Алиева о дроновой атаке Ирана на Азербайджан - в центре внимания мировых медиа

Ряд мировых медиаструктур широко осветили жесткую реакцию Президента Ильхама Алиева на атаки Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, ряд влиятельных международных информационных агентств и газет, новостных сайтов и порталов отметили, что руководитель Азербайджана расценил инцидент как "террористический акт" и что официальный Баку подготовил ответные меры.

Агентство Reuters пишет, что один из беспилотных летательных аппаратов, запущенный из Ирана, упал возле здания терминала Нахчыванского международного аэропорта, а другой - рядом с сельской школой. Как сообщает агентство, официальные лица Азербайджана расследуют инцидент, усилены меры безопасности. Также отмечается, что в результате атаки нанесен ущерб гражданской инфраструктуре и есть раненые. В статье приводятся цитаты Президента Ильхама Алиева. "Мы не смиримся с этим необоснованным террористическим актом и агрессией против Азербайджана. Нашим Вооруженным силам было поручено подготовить и осуществить ответные меры", - заявил Президент Азербайджана.

Немецкие газеты и журналы Spiegel, Zeit, Handelsblatt, Tagesspiegel, Bild, Berliner Zeitung, Tagesschau и телеканал Welt, а также другие медиаструктуры опубликовали серию новостей по этому вопросу. В сообщениях подчеркивалось, что аэропорт, здание школы и другие гражданские объекты в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана подверглись атаке беспилотников, что Азербайджан решительно осудил эту атаку, и что посол Ирана был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана. Сообщалось, что по этому вопросу под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось заседание Совета безопасности, и что по указанию главы государства Вооруженные силы Азербайджана приведены в состояние высокой боевой готовности.

Газета Tagesspiegel отметила, что война с Ираном распространяется на все большее число стран, и написала, что беспилотники упали вблизи аэропорта и школы в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана. Отмечалось, что Азербайджан заявил о намерении принять ответные меры за этот отвратительный террористический акт, а также о том, что по указанию Президента Ильхама Алиева Вооруженные силы были приведены в боевую готовность.

В новостях, опубликованных изданием Zeit, отмечается, после атаки беспилотных летательных аппаратов на Нахчыванскую Автономную Республику, Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался о том, чтобы наши Вооруженные силы были приведены в состояние мобилизации номер один и готовы к проведению любой операции.

Ведущие турецкие телеканалы, информационные агентства, печатные СМИ и новостные сайты, включая TRTHaber, CNNTürk, Habertürk, HaberGlobal, Sabah, Hürriyyet, Milliyyet, Star и другие медиаструктуры, широко осветили выступление Президента Ильхама Алиева на заседании Совета безопасности и террористический акт, совершенный Ираном против Азербайджана. Медиа братской страны процитировали высказывания Президента Ильхама Алиева. Отмечается, что Президент Азербайджана заявил, что целями обстрела стали гражданские объекты. Также подчеркивается, что Президент Азербайджана потребовал официальных извинений от Ирана и дал указание армии подготовить ответные меры. "Мы не смиримся с этим необоснованным террористическим актом и агрессией против Азербайджана. Нашим Вооруженным силам было поручено подготовить и осуществить ответные меры", - цитируют турецкие медиа Президента Ильхама Алиева.

Китайские медиа распространили информацию об атаке беспилотников на Нахчыванскую Автономную Республику со стороны Исламской Республики Иран и заявления Президента Ильхама Алиева, сказанные на заседании Совета безопасности. Информация по этому вопросу была размещена на сайтах китайского национального информационного агентства Синьхуа, Центрального телевидения Китая, Китайской службы новостей и других новостных порталов.

Китайские медиа пишут, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности сказал, что Иран посредством дронов совершил террористический акт против Азербайджана. "Алиев подчеркнул, что иранские официальные лица должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне. Президент Алиев отметил, что Азербайджан не участвовал и не будет участвовать в операциях против Ирана ни тогда, ни сейчас. Потому что это наша позиция. Мы не заинтересованы в проведении каких-либо операций против соседних стран, и наша политика этого не допускает", - пишут китайские медиа.

Ведущие американские медиа также широко осветили атаку иранских беспилотников на Нахчыван и заявления Президента Ильхама Алиева на заседании Совета безопасности. CNN пишет, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал атаки беспилотников террористическим актом и грязным деянием.

"Те, кто это совершил, должны быть немедленно привлечены к ответственности. Иранские официальные лица должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне, совершившие этот террористический акт должны быть привлечены к уголовной ответственности", - цитирует CNN высказывания Президента Ильхама Алиева.

Отмечается, что Президент Азербайджана поручил Вооруженным силам подготовить и осуществить ответные меры.

"И взамен нанести по Нахчывану такой грязный, подлый и трусливый удар?! Это пятно никогда не сотрется с их уродливых лиц", - приводятся в материале слова Президента Ильхама Алиева.

Агентство Associated Press в своей публикации отмечает, что Президент Ильхам Алиев обвинил Иран в терроре и акте агрессии. Отмечается, что Азербайджанской армии дан приказ готовиться к ответным мерам.

ABC News, CBS News, Fox News и другие ведущие медиа осветили эту тему как главную новость дня.

Французские СМИ France 24, Le Monde и другие медиа также широко осветили заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с произошедшим. В материалах отмечается, что Президент Ильхам Алиев назвал этот шаг Ирана "террористическим актом против Азербайджанского государства" и заявил, что Тегеран несет ответственность за данный инцидент. "Сегодня со стороны Ирана был совершен террористический акт против азербайджанской территории, против Азербайджанского государства", - приводят медиа слова Президента Азербайджана.

В публикациях отмечается, что Вооруженным силам Азербайджана дано поручение подготовить и осуществить ответные меры. Президент Ильхам Алиев заявил, что Вооруженные силы Азербайджана приведены в состояние мобилизации номер один и должны быть готовы к проведению любой операции.

Некоторые международные медиа также цитировали Президента Азербайджана. Как подчеркивается в публикациях, Президент Ильхам Алиев отметил, что Иран должен официально принести извинения за эту атаку, а ответственные лица должны быть привлечены к ответственности.

Channel News Asia, UPI, The Canberra Times, Eurasianet, Devdiscourse и другие международные медиа широко осветили заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева, прозвучавшее на заседании Совета безопасности.

Intellinews, OC Media, Times of Israel, Middle East Eye, News24, Daily Mail, The New Region и другие медиаплатформы, ссылаясь на выступление Президента Ильхама Алиева, также написали, что силы безопасности Азербайджана приведены в состояние мобилизации номер один.

Некоторые издания, в том числе TimesCA, Orlando Sentinel, 20 Minutos и Independent, отметили, что произошедшее усилило напряженность в регионе, подчеркнув, что Азербайджан рассматривает возможные ответные шаги.

Российские информационные ресурсы РБК, "Ведомости", РИА Новости, Интерфакс, "Комсомольская правда", Lenta.ru, Meduza, "Российская газета" и другие также широко осветили заявление Президента Ильхама Алиева, отметив, что глава государства расценил атаку Ирана как террористический акт, Азербайджанская армия приведена в состояние мобилизации номер один.

Ряд ведущих румынских медиа тоже широко освещали выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании Совета безопасности, посвященном дроновым атакам Ирана, а также ситуации в сфере безопасности, сложившейся в регионе. В публикациях особо подчеркивалась позиция Президента Ильхама Алиева о том, что на любую угрозу, направленную против суверенитета Азербайджана, будет дан решительный ответ.

News.ro отмечает, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев расценил атаку с применением беспилотных летательных аппаратов против страны как террористический акт и заявил, что ответственность за этот инцидент несет Тегеран.

Румынское аналитическое издание Newsweek Romania пишет, что руководство Азербайджана заявило о готовности предпринять необходимые шаги для обеспечения безопасности страны.

Аналитическая платформа Rador, связанная с государственным радио Румынии, сообщила, что Президент Ильхам Алиев заявил о готовности дать адекватный ответ на любые действия, направленные против безопасности Азербайджанского государства.

Новостной портал Gаndul написал, что Президент Ильхам Алиев обвинил Иран в совершении террористического акта против Азербайджанского государства.

Euronews Romania отмечает, что в результате дроновой атаки несколько человек получили ранения, а один из беспилотных аппаратов взорвался возле аэропорта. Издание пишет, что Президент Ильхам Алиев расценил эту атаку как акт враждебности против Азербайджанского государства и заявил о том, что ответственные лица должны быть установлены и привлечены к ответственности.

Ряд международных медиа акцентировал внимание на другом важном заявлении Президента Ильхама Алиева. Глава государства заявил, что Азербайджан никогда не участвовал и не будет участвовать в военных операциях против Ирана, однако любое нападение на суверенитет и безопасность страны получит решительный ответ.

Греческие медиа также широко осветили заявления Президента Ильхама Алиева.

Государственное телевидение и новостная платформа ERT News пишет, что Президент Ильхам Алиев расценил дроновую атаку на территорию Азербайджана как террористический акт, совершенный со стороны Ирана.

Издание отмечает, что один из беспилотных летательных аппаратов упал на один из объектов, расположенных на территории Азербайджана, и в результате инцидента несколько человек получили ранения. В статье говорится, что Президент Ильхам Алиев назвал этот инцидент серьезным происшествием в сфере безопасности и подчеркнул, что Иран должен нести ответственность.

SKAI пишет, что Президент Ильхам Алиев заявил о совершении Ираном террористического акта против Азербайджана. Лидер Азербайджана отметил, что официальный Тегеран должен дать разъяснения в связи с произошедшим инцидентом.

CNN Greece отмечает, что Президент Ильхам Алиев заявил о возможных серьезных последствиях этого террористического акта со стороны Ирана. Официальный Баку поднял вопрос ответственности иранской стороны за произошедшее и потребовал от Тегерана официальных разъяснений.

В новости, опубликованной на портале Capital.gr, отмечается, что после инцидента по распоряжению Президента Ильхама Алиева Вооруженные силы Азербайджана были приведены в состояние мобилизации номер один. Руководство Азербайджана готово оперативно ответить на любую угрозу безопасности страны и ситуация внимательно отслеживается.

Liberal.gr сообщает, что Президент Ильхам Алиев дал указание Азербайджанской армии готовиться к возможным ответным мерам. Издание отмечает, что руководство Азербайджана рассматривает произошедшее как серьезную угрозу безопасности страны и внимательно следит за развитием ситуации.

Kanaliena пишет, что азербайджанская сторона заявила о необходимости предоставления официальных объяснений со стороны Ирана по данному вопросу и проведении тщательного расследования всех обстоятельств произошедшего.

Выступление главы государства также оказалось в центре внимания грузинских медиа.

Информационные порталы, радио и телеканалы interpressnews.ge, imedinews.ge, bpn.ge, 1tv.ge, radiotavisupleba.ge, qafqazturk.com, aktual.ge, interpress.ge, 24news.ge, rustavi2.ge, palitranews.ge сообщили, что Президент Ильхам Алиев решительно осудил дроновые атаки со стороны Ирана на территорию Нахчыванской Автономной Республики.

В приведенной цитате из выступления Президента Азербайджана говорится: "Сегодня со стороны Ирана был совершен террористический акт против азербайджанской территории, против Азербайджанского государства. Иранское государство подвергло территорию Нахчыванской Автономной Республики обстрелу с использованием беспилотных летательных аппаратов. Целями обстрела стали гражданские объекты. Иран подло обстрелял Нахчыванский международный аэропорт, здание терминала, школу и другие направления. Азербайджанское государство решительно осуждает этот отвратительный террористический акт, те, кто это совершил, должны быть немедленно привлечены к ответственности".