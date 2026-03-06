https://news.day.az/world/1820324.html В Индии потерпел крушение истребитель, пилоты погибли Два пилота погибли в результате крушения истребителя Су-30МКИ Военно-воздушных сил Индии в штате Ассам на северо-востоке страны. Как передает Day.Az, об этом говорится в официальном заявлении индийских ВВС, опубликованном в социальных сетях. Летчики получили смертельные травмы в авиакатастрофе.
В Индии потерпел крушение истребитель, пилоты погибли
Два пилота погибли в результате крушения истребителя Су-30МКИ Военно-воздушных сил Индии в штате Ассам на северо-востоке страны.
Как передает Day.Az, об этом говорится в официальном заявлении индийских ВВС, опубликованном в социальных сетях.
Летчики получили смертельные травмы в авиакатастрофе. Военно-воздушные силы выражают соболезнования их семьям.
Боевой самолет вылетел из Джорхата в Ассаме и последний раз вышел на связь в 19:42 по индийскому времени (18:12 по Баку) 5 марта. После этого была начата поисково-спасательная операция.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре