Президент Ильхам Алиев: Наши Вооруженные силы приведены в состояние мобилизации номер один
Наши Вооруженные силы - Министерство обороны, Государственная пограничная служба, все остальные подразделения Сил специального назначения - приведены в состояние мобилизации номер один и должны быть готовы к проведению любой операции.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.
Новость обновляется
