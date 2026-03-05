Президент Ильхам Алиев: Наши Вооруженные силы приведены в состояние мобилизации номер один

Наши Вооруженные силы - Министерство обороны, Государственная пограничная служба, все остальные подразделения Сил специального назначения - приведены в состояние мобилизации номер один и должны быть готовы к проведению любой операции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.

Новость обновляется