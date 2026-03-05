В Баку проходит форум, посвященный налоговой системе

В Баку проходит форум на тему "Взгляд в будущее налоговой системы: новая модель управления и решения на основе данных".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии принимают участие заместитель премьер-министра Самир Шарифов, министр экономики Микаил Джаббаров, руководитель Государственной налоговой службы Орхан Назарли, а также другие официальные лица.

Цель форума - обсуждение новых моделей управления в налоговой системе, цифровых решений и механизмов принятия решений на основе данных, а также представление изменений в налоговом законодательстве и современных подходов к налоговому администрированию.

В рамках форума будет продемонстрирован видеоролик, посвященный гендерным вопросам в налоговой системе, а также состоится церемония награждения налогоплательщиков.

Позже в ходе блока презентаций пройдет совместное выступление на тему развития цифровой экономики и цифровых решений в налоговом администрировании.

