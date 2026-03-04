Ведется работа по эвакуации спецрейсом граждан Азербайджана, находящихся в Катаре.

Как передает Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на соответствующий вопрос СМИ.

По его словам, с первого дня начала военной эскалации наши посольства и генеральные консульства, расположенные в регионе, продолжают работу в усиленном режиме, принимаются меры по оказанию необходимой поддержки нашим гражданам.

"На сегодняшний день, за исключением одного человека, среди наших граждан пострадавших нет. Что касается эвакуации граждан, то сегодня специальным рейсом, выполненным самолетом "Азербайджанских авиалиний", из города Джидда (Саудовская Аравия) в страну были эвакуированы 193 гражданина Азербайджана, 9 граждан Грузии азербайджанского происхождения и 5 граждан России азербайджанского происхождения.

Кроме того, возвращение наших граждан, находящихся в Объединенных Арабских Эмиратах, осуществляется регулярными рейсами соответствующих авиакомпаний ОАЭ. Вчера в общей сложности 257 граждан Азербайджана вернулись на родину. Из города Дубай сегодня запланирован один регулярный рейс, а 5 марта - два. Также ведется работа по эвакуации около 200 наших граждан, находящихся в Катаре, специальным авиарейсом", - сказал он.

Гаджизаде отметил, что в связи с закрытием воздушного пространства Катара планируется эвакуация наших граждан через территорию Саудовской Аравии.

"В соответствии с предупреждением о поездках, опубликованным Министерством иностранных дел, для выезда граждан Азербайджана с территории Ирана, в зависимости от региона их пребывания, используются сухопутные границы Азербайджана и Турции. На данный момент 260 наших граждан пересекли границу через Азербайджан.

Гражданам, находящимся в регионе, рекомендуется внимательно следить за ситуацией в сфере безопасности, соблюдать указания и рекомендации местных органов власти, избегать мест массового скопления людей и усилить меры личной безопасности", - сказал он.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.