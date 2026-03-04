Молитва 15-го дня Рамазана, время имсака и ифтара

5 марта - пятнадцатый день священного месяца Рамазан.

Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак в Баку наступит в 05:43, а ифтар в 18:51.

Предлагаем вашему вниманию молитву пятнадцатого дня месяца:

"Allahummərzuqni fihi taətəl-xaşiin. Vəşrih fihi sədri bi-inabətil-muxbitin. Bi-əmanikə ya əmanəl-xaifin".

Перевод:

"О Аллах! Даруй мне в этот день смиренность и послушание богобоязненных. Раскрой мне сердце для возвращения к Тебе с успокоением. Во имя Твоей надежности, о надёжное убежище богобоязненных!"

С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.