Молитва 15-го дня Рамазана, время имсака и ифтара - ПОДРОБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
5 марта - пятнадцатый день священного месяца Рамазан.
Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак в Баку наступит в 05:43, а ифтар в 18:51.
Предлагаем вашему вниманию молитву пятнадцатого дня месяца:
"Allahummərzuqni fihi taətəl-xaşiin. Vəşrih fihi sədri bi-inabətil-muxbitin. Bi-əmanikə ya əmanəl-xaifin".
Перевод:
"О Аллах! Даруй мне в этот день смиренность и послушание богобоязненных. Раскрой мне сердце для возвращения к Тебе с успокоением. Во имя Твоей надежности, о надёжное убежище богобоязненных!"
С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.
