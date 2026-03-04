В Баку с участием мировых звезд пройдет концерт, посвященный Международному дню джаза

Во Дворце Гейдара Алиева 30 апреля в 20.00 пройдет праздничный концерт, посвящённый Международному дню джаза, организованный 33 Event и Show Time, сообщает Day.Az.

Международный день джаза - ежегодное событие, учреждённое ЮНЕСКО и отмечаемое 30 апреля с 2012 года. Концерт обещает стать ярким праздником музыки и культурного обмена, объединяющим звёзд азербайджанского и мирового джаза, молодых талантов.

Народная артистка Азербайджана Азиза Мустафазаде и ее сын Рамиз-Хан Гаджиев, внук легендарного Вагифа Мустафазаде, специально прибудут на концерт из Германии. Особым гостем вечера станет всемирно известный джазовый музыкант Рональд Бейкер из США. На вечере выступят - народный артист Салман Гамбаров, группа RAST под управлением заслуженного артиста Рашада Гашимова, заслуженные артисты Севда Алекперзаде, Эмиль Афрасиаб и Руслан Гусейнов, а также Риад Маммадов, Эльвин Баширов, Иса Багиров и Медина Пашаева.

Для приобретения билетов https://iticket.az/ru/events/concerts/baku-international-jazz-day-2026

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az.