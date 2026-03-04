https://news.day.az/world/1819854.html США начали еще одну совместную операцию Американские и эквадорские военные приступили к совместным операциям против наркокартелей. Как передает Day.Az, об этом сообщило Южное командование ВС США. "3 марта ВС США и Эквадора начали в Эквадоре операции против включенных в список террористических организаций.
"3 марта ВС США и Эквадора начали в Эквадоре операции против включенных в список террористических организаций. Данные операции представляют собой отличный пример приверженности партнеров в Латинской Америке и в Карибском бассейне борьбе со злом в виде наркотерроризма", - говорится в сообщении, опубликованном на странице командования в X.
