В Азербайджане ожидается снег

4 марта во второй половине дня до полудня 5 марта в северных и западных районах Азербайджана ожидаются периодические осадки, в горных районах - снег.

Как передает Day.Az, об этом сказали АПА в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана.

Сообщается, что местами осадки могут носить интенсивный характер, возможен подъем уровня воды в реках.

