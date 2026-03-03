https://news.day.az/society/1819761.html В Азербайджане ожидается снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 4 марта во второй половине дня до полудня 5 марта в северных и западных районах Азербайджана ожидаются периодические осадки, в горных районах - снег. Как передает Day.Az, об этом сказали АПА в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана.
В Азербайджане ожидается снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
4 марта во второй половине дня до полудня 5 марта в северных и западных районах Азербайджана ожидаются периодические осадки, в горных районах - снег.
Как передает Day.Az, об этом сказали АПА в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана.
Сообщается, что местами осадки могут носить интенсивный характер, возможен подъем уровня воды в реках.
