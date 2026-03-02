Посол Франции поблагодарила Азербайджан

Посол Франции в Азербайджане Софи Лагут выразила благодарность Азербайджану за оперативную и эффективную помощь в эвакуации граждан Франции из Ирана.

Как сообщает Day.Az, об этом она заявила в публикации в соцсети X.

"Благодарим МИД Азербайджана за очень эффективную и быструю помощь нашим гражданам", - говорится в публикации посла.

Эвакуация иностранных и азербайджанских граждан из Ирана продолжается на фоне обострения кризиса.

С 08:00 28 февраля по 14:00 2 марта в Азербайджан были безопасно эвакуированы в общей сложности 370 человек из разных стран.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.