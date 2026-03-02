Визит премьера Эфиопии в Баку открывает новый этап отношений между странами

Официальный визит премьер-министра Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абия Ахмеда Али в Азербайджан 27 февраля можно расценить как начало нового этапа в отношениях Баку - Аддис-Абеба.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend политолог Азер Гараев.

"Визит охватил широкий спектр - от политического диалога до экономического сотрудничества, от энергетического партнерства до цифровой трансформации, и обогатил перспективы стратегического сотрудничества между двумя странами конкретным содержанием. То есть визит премьер-министра Эфиопии в Азербайджан показывает, что Баку развивает отношения с африканскими странами с новым содержанием.

Главным событием визита стали встречи главы правительства Эфиопии с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым один на один и в расширенном составе. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений на институциональной основе, взаимной поддержки в рамках международных организаций и создания новых механизмов сотрудничества.

На встречах было подчеркнуто, что политические отношения только начинают формироваться, но имеют большой потенциал. В частности, расширение сотрудничества с одной из ведущих держав Африканского континента - Эфиопией - является продолжением курса географической диверсификации во внешней политике Азербайджана", - сказал он.

A.Гараев отметил, что одним из важных моментов в программе визита стало посещение премьер-министра Сангачальского нефтяного терминала.

"Этот терминал, считающийся одним из крупнейших центров энергетической логистики в мире, продемонстрировал роль Азербайджана в глобальной энергетической безопасности. Гостя проинформировали об энергетической стратегии страны, в том числе о проектах, реализуемых после Контракта века, а также о таких важных международных инициативах, как Южный газовый коридор. Эта презентация показала, что накопленный Азербайджаном опыт управления и инфраструктуры в энергетической сфере может служить моделью для развивающихся стран", - сказал он.

По его словам, знакомство делегации с Свободной экономической зоной Алят стало важным этапом, определившим будущие направления экономического сотрудничества.

"Зона, расположенная на пересечении транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, была представлена как одна из основных платформ, превращающих Азербайджан в региональный промышленный и логистический центр. Это направление также имеет особое значение для Эфиопии, поскольку интеграция африканских рынков в евразийские торговые маршруты может создать новые инвестиционные возможности", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что посещение премьер-министром Центра ASAN xidmət в рамках визита еще раз продемонстрировал растущий авторитет институциональных инноваций Азербайджана на международном уровне.

"Открытие в столице Эфиопии, Аддис-Абебе, центра государственных услуг, работающего по азербайджанской модели, показывает, что это сотрудничество стало практическим результатом. Применение модели ASAN считается одним из наиболее конкретных примеров азербайджано-эфиопского партнерства с точки зрения оцифровки государственного управления и оптимизации гражданских услуг. Встреча премьер-министра в Академии искусственного интеллекта выдвинула на первый план будущее технологическое измерение сотрудничества. Обмен знаниями в области искусственного интеллекта, подготовки человеческого капитала и развития инновационной экосистемы может занять важное место в долгосрочной повестке дня развития двух стран. Это направление особенно важно с точки зрения расширения сотрудничества в области передачи технологий и цифровой трансформации между развивающимися странами", - сказал он.

Он отметил, что в рамках визита был подписан ряд соглашений и меморандумов о взаимопонимании, охватывающих оборонное сотрудничество, сельское хозяйство, стимулирование инвестиций, антикоррупционную деятельность, СМИ и климатическую повестку дня. В частности, документ о сотрудничестве по организации Климатической конференции ООН - сессии COP32 - выявил намерение сторон совместно действовать и в рамках глобальной повестки дня.

"Визит Абия Ахмеда Али в Азербайджан показал, что Баку стремится развивать отношения с африканскими странами с новым содержанием. Опыт, сформированный Азербайджаном в области энергетики, логистики, государственного управления и цифровых технологий, создает практическую платформу сотрудничества для таких быстрорастущих государств, как Эфиопия. Таким образом, этот визит можно рассматривать не только как начало дипломатических отношений между двумя странами, но и как важное политическое событие, заложившее основы долгосрочного экономического, технологического и институционального партнерства", - добавил А.Гараев.