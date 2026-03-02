Мировой нефтяной рынок пока что не в шоке

Наблюдаемая в понедельник, 2 марта, на глобальных нефтяных рынках ценовая волатильность напрямую связана с ростом военно-политической напряженности в странах Персидского залива и ее влиянием на глобальную цепочку поставок. В начале дня цена на нефть марки Brent поднялась до 82,37 доллара, достигнув самого высокого уровня за последние 14 месяцев, а сейчас уже несколько стабилизировалась, опустившись примерно до 78,87 доллара.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт по вопросам экономики, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан.

По словам эксперта, начало широкомасштабных военных операций США и Израиля против Ирана, а также возникшие на этом фоне риски транспортировки через Ормузский пролив, через который проходит около 20 процентов мировой торговли нефтью, фактически привели к росту цен на нефть примерно на 10 процентов. Это, отметил Шабан, является ценовым выражением оценки участниками рынка степени риска для глобального нефтяного обеспечения на текущем этапе.

"Как могут измениться цены дальше? Разумеется, ответ будет зависеть от устойчивости энергетической инфраструктуры стран бассейна Персидского залива. Должен сказать, что на третий день войны рынок пока что не столкнулся с какими-либо энергетическими последствиями. Все будет зависеть и от того, пойдет ли военное противостояние с Ираном на спад или, напротив, обострится, а также в целом от того, насколько Ормузский пролив останется безопасным для перевозок нефти. Отмечу, что ежедневно через Ормузский пролив в среднем транспортируется 15 млн. баррелей сырой нефти, 5 млн. баррелей нефтепродуктов и 300 млн. кубометров сжиженного газа. Объемы достаточно значительные, поэтому чувствительность участников рынка к стабильности поставок углеводородов из стран Персидского залива вполне объяснима", - сказал глава Центра нефтяных исследований Азербайджана.

Лейла Таривердиева