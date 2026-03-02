Франция сделала заявление об участии в военных действиях на Ближнем Востоке

Франция готова оказать помощь дружественным странам Ближнего Востока, пострадавшим в результате ударов Ирана после начала военной кампании США и Израиля против Тегерана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

"Франция выражает свою полную поддержку и солидарность дружественным странам, которые стали целью ракетных ударов и атак беспилотников КСИР и были втянуты в войну", - сказал министр, упомянув Бахрейн, Иорданию, Ирак, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман и Саудовскую Аравию. "В соответствии с соглашениями, заключенными с ее партнерами, и принципами коллективной самообороны, предусмотренными международным правом, Франция готова участвовать в их защите", - добавил Барро.