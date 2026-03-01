Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" турнира "Большого шлема"

Азербайджанский дзюдоист Кянан Насибов завоевал золотую медаль турнира "Большого шлема" в Ташкенте.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, наш спортсмен, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, в финальном поединке встретился с Алишером Юсуповым.

Насибов одержал победу над оппонентом и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.