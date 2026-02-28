Погода в первый день весны, возможен снег - ПРОГНОЗ
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами сплошная, преимущественно без осадков.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.
Ночью и вечером в отдельных районах возможны небольшие осадки. Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.
Температура воздуха составит ночью 0-2° тепла, днем - 3-5° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 до 769 мм рт. ст. Относительная влажность - 70-80 %.
По районам Азербайджана в отдельных местах ожидаются кратковременные осадки, возможен снег, местами интенсивный. Ночью и утром возможен туман. Дует умеренный восточный ветер.
Температура ночью - 0-4° тепла, днем - 4-7° тепла. В горах ночью - 5-10° мороза, в высокогорьях - 10-15° мороза, днем - 0-5° мороза.
Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах дороги могут покрыться льдом.
