В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами сплошная, преимущественно без осадков.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Ночью и вечером в отдельных районах возможны небольшие осадки. Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 0-2° тепла, днем - 3-5° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 до 769 мм рт. ст. Относительная влажность - 70-80 %.

По районам Азербайджана в отдельных местах ожидаются кратковременные осадки, возможен снег, местами интенсивный. Ночью и утром возможен туман. Дует умеренный восточный ветер.

Температура ночью - 0-4° тепла, днем - 4-7° тепла. В горах ночью - 5-10° мороза, в высокогорьях - 10-15° мороза, днем - 0-5° мороза.

Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах дороги могут покрыться льдом.

