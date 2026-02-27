https://news.day.az/officialchronicle/1818802.html Назначен посол Азербайджана в Бахрейне - Распоряжение Джавидан Ризван оглу Гусейнов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Королевстве Бахрейн. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Назначен посол Азербайджана в Бахрейне - Распоряжение
Джавидан Ризван оглу Гусейнов назначен Чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Королевстве Бахрейн.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Ранее другим распоряжением Джавидан Гусейнов был отозван с должности генерального консула Азербайджанской Республики в городе Дубай Объединенных Арабских Эмиратов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре