Назначен посол Азербайджана в Бахрейне

Джавидан Ризван оглу Гусейнов назначен Чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Королевстве Бахрейн.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев. 

Ранее другим распоряжением Джавидан Гусейнов был отозван с должности генерального консула Азербайджанской Республики в городе Дубай Объединенных Арабских Эмиратов.