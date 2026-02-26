Посольство Франции выразило соболезнования народу Азербайджана в связи с Ходжалинским геноцидом

Сегодня мы присоединяемся к народу Азербайджана, который с глубоким уважением чтит память жертв Ходжалинской трагедии.



Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице посольства Франции в Азербайджане в социальной сети "X".



Соболезнование было опубликовано на французском и азербайджанском языках.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей Советской армии захватили город Ходжалы, совершив геноцид в отношении мирного населения.

В результате этого преступления, направленного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, с особой жестокостью были убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 пожилых людей. Еще 5 379 жителей города были насильственно изгнаны из родных мест.

В ту трагическую ночь 1 275 мирных жителей были взяты в плен. Судьба 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, остается неизвестной по сей день.