https://news.day.az/society/1818299.html

Все соцвыплаты в Азербайджане будут завершены в этот день

Государственным фондом социальной защиты населения предусмотрено завершение выплаты всех пособий, стипендий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи 26 февраля. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.