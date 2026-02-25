Все соцвыплаты в Азербайджане будут завершены в этот день

Государственным фондом социальной защиты населения предусмотрено завершение выплаты всех пособий, стипендий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи 26 февраля.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Ранее мы сообщали, что в связи с праздником Новруз мартовские пенсии будут выплачены досрочно. Предусмотрено полное перечисление пенсий до 15 марта. 