Рекордная цена на алычу удивила покупателей

В иракском городе Сулеймания цена на зеленую алычу, привезенную из Турции, удивила покупателей.

Как передает Day.Az, стоимость одного килограмма импортированной продукции составляет 500 долларов.

По информации агентства "Анадолу", предприниматель Мехди Гусейн, занимающийся продажей редких и дорогих фруктов в городе, заявил, что предварительно достиг договоренностей с владельцами садов в Турции. По его словам, для максимально раннего вывода алычи на рынок была выстроена специальная система заказов.

Продавец отметил, что первая партия объемом 23 килограмма была полностью выкуплена еще до прибытия в страну. Из-за высокого спроса желающие записывались в очередь и резервировали продукцию за два месяца до поставки.

Отмечается, что зеленую алычу приобретают не для повседневного потребления, а для особых мероприятий. В частности, на роскошных свадьбах, крупных приемах и демонстрационных застольях этот фрукт подается как элемент статуса.

Таким образом, первая зеленая алыча сезона в Ираке превратилась в премиальный продукт и поступила в продажу по рекордной цене, вызвав значительный интерес.