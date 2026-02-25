Приговоренный в Баку к 20 годам тюрьмы Рубен Варданян отказался от подачи апелляции.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на очередное заявление семьи Варданянов.

"После оглашения приговора мы заявляем о его позиции относительно дальнейших юридических действий. Рубен принял решение не подавать апелляцию", - говорится, в частности, в заявлении, где безосновательно ставится под сомнение правомерность судебного процесса.

Варданяны при этом утверждают, что решение "не означает согласия с приговором и не является отказом от защиты".

"Мы продолжим добиваться справедливости через международные правовые механизмы и другие международные инстанции", - говорится в заявлении.