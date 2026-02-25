В Баку проходит консультативная встреча с делегацией НАТО

В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству (IPCP) между Министерством обороны Азербайджанской Республики и НАТО на 2026 год в Баку проводится консультативная встреча.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны, на консультативной встрече, являющейся важной частью Программы оценки и отзывов Концепции оперативных возможностей (КОВ) НАТО, была предоставлена информация о планировании и подготовке к проведению в нашей стране в июне текущего года учений подразделений КОВ по "самооценке первого уровня" (SEL-1).

Основная цель встречи с участием представителей Министерства обороны и иностранных экспертов состоит в уточнении и утверждении оценочных вопросов, составленных для проверки боевой подготовки подразделений, недавно заявленных в программу КОВ, их обеспечения и снабжения, а также уровня соответствия подразделений стандартам НАТО.