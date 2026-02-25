Бывшую жену Эндрю Виндзора могут задержать по делу Эпштейна

Бывшую жену экс-принца Эндрю, Сару Фергюсон, могут арестовать, если она вернется в Великобританию.

Как передает Day.Az, об этом сообщает американский таблоид National Enquirer со ссылкой на источники.

Согласно информации, Фергюсон фигурирует в документах Министерства юстиции США, касающихся дела финансиста Джеффри Эпштейна. Сейчас она может стать одной из следующих фигур, к которым обратятся правоохранительные органы.

Сара Фергюсон была замечена в Объединенных Арабских Эмиратах, где, как утверждают источники, она размышляет о своем будущем. По словам одного из собеседников, поездка связана не с отдыхом, а с вопросами "выживания".

"Если она вернется в Великобританию, есть серьезные опасения, что она может стать частью юридического хаоса, связанного с Эндрю, и быть арестована", - отметил источник.

Напомним, что ранее был задержан сам бывший принц Великобритании, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, по подозрению в должностных преступлениях. Это связано с расследованием дела американского финансиста Эпштейна. В Великобритании была создана специальная группа, которая изучала обвинения в том, что Эндрю передавал секретные документы Эпштейну, когда занимал должность торгового представителя страны.

Через 12 часов после задержания Эндрю покинул полицейский участок.