Xiaomi выпустила Bluetooth-трекер для поиска вещей

Компания Xiaomi представила Bluetooth-трекер Xiaomi Tag для поиска потерянных вещей. Устройство поддерживается как iOS, так и Android, но пока продается только в Малайзии.

Новинка позиционируется как конкурент Apple AirTag, Samsung Galaxy SmartTag и прочих аналогов. Xiaomi Tag совместим с сетями Apple Find My ("Локатор") и Google Find Hub, что позволяет использовать его с устройствами на разных операционных системах.

Вес трекера составляет 10 граммов при толщине 7,2 мм. Производитель обещает до одного года автономной работы от встроенной батареи.

Xiaomi Tag поддерживает два режима: функция Left Behind уведомляет владельца, если он удалился от отмеченного предмета, а в режиме Lost Mode пользователь может пометить вещь как утерянную и добавить контактные данные для возврата. Владельцы Android-устройств получают уведомление при обнаружении маячка поблизости, тогда как пользователям iPhone необходимо приложить смартфон к трекеру для получения информации.

Ожидается, что после официальной презентации на выставке Mobile World Congress 2026 в Барселоне 28 февраля Xiaomi Tag выйдет на международном рынке. На маркетплейсах устройство предлагается по цене около $21.