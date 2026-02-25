В Баку состоялось официальное открытие бутика Hackett London

Британский бренд премиальной мужской одежды Hackett London объявляет об открытии своего бутика в торговом центре Port Baku Mall. Новый магазин представляет классический английский стиль и предлагает широкий ассортимент одежды и аксессуаров для современного мужчины.

Бутик Hackett London в Port Baku Mall станет первым официальным пространством бренда в Азербайджане. В магазине представлены коллекции классических костюмов, повседневной одежды, верхней одежды, обуви и аксессуаров, отражающие традиционную британскую элегантность и современный стиль.

Hackett London известен своим вниманием к деталям, высоким качеством материалов и безупречным кроем. Бренд сочетает традиции британского портновского искусства с современными модными тенденциями, создавая одежду для уверенных и стильных мужчин.

Открытие бутика в Port Baku Mall является важным шагом в развитии бренда на рынке Азербайджана и подчеркивает растущий интерес к международным премиальным маркам в Баку. Новый бутик выполнен в фирменной концепции Hackett London и предлагает комфортное пространство для знакомства с коллекциями бренда и индивидуального подбора гардероба.

Приглашаем вас посетить новый бутик Hackett London в Port Baku Mall и открыть для себя мир современного британского стиля. Познакомьтесь с новой коллекцией бренда и создайте безупречный гардероб для любого случая.

Адрес: Port Baku Mall

Телефон: (+994 51) 280-81-00