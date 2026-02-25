Мирная повестка и память о Ходжалы - одно без другого невозможно

Автор: Лейла Таривердиева

В преддверии очередной годовщины геноцида в Ходжалы в армянских пабликах стали появляться мнения о якобы неискренности азербайджанской стороны и звучать призывы к Еревану закругляться с мирной повесткой. Мол, азербайджанцы говорят о мире и одновременно пропагандируют ненависть к армянам посредством темы Ходжалы.

Такие мысли озвучиваются аудиторией оппозиционных кругов, которые почему-то считают, что ради мира с Арменией Азербайджан должен забыть обо всех преступлениях армян, прекратить говорить о Ходжалы и других трагедиях, пережитых азербайджанским народом. И если Баку этого не делает, значит, он не хочет мира и просто тянет время, готовясь к "агрессии".

Странно слышать такое от представителей народа, более ста лет торжественно отмечающего годовщины мнимого "геноцида" и при этом ожидающего горячих объятий от Турции.

Авторам подобных нарративов следует учитывать, что мирная повестка это огромное одолжение Азербайджана Армении. Это одолжение сделано ради мира в регионе и никак не предполагает под собой всепрощения и стирания памяти о пережитом за тридцать лет. Эта память будет передаваться из поколения в поколение, и это не является пропагандой ненависти. Наоборот, без сохранения памяти и бдительности настоящий мир невозможен. Это история, которую должны знать все, чтобы не позволить трагедиям повториться.

Попытки стирания памяти уже обошлись азербайджанскому народу очень дорого. Тысячи невинных жертв, три депортации, отторжение исторических территорий, геноцид, попытки ассимиляции и размывания идентичности. Все это пришлось пережить азербайджанскому народу. Если бы фундамент нации не был так прочен и не уходил так глубоко в толщу веков, цели кампании были бы достигнуты. Но они остались нереализованными.

Карабахский конфликт, как и предыдущие трагедии азербайджанского народа, теперь неотъемлемая часть истории. Геноцид азербайджанцев на территории нынешней Армении в начале прошлого века, геноцид азербайджанцев в Баку, Шамахы, Губе в марте 1918 года были вырвали из истории, но теперь эти страницы возвращены на свое место. И останутся там навсегда. Это не означает, что Азербайджан не хочет мира и якобы пропагандирует ненависть. Память о ходжалинской трагедии не провоцирует пещерных чувств. Азербайджанский народ вообще не склонен к пещерным эмоциям. Даже сейчас, когда еще свежа память об оккупации, в азербайджанском обществе нет ненависти к армянам, хотя, объективно, они сделали все, чтобы ее заслужить. Нашим соседям это трудно понять, потому что ненависть впаяна в их сознание, и реваншистская пропаганда очень старается, чтобы ничего в этом плане не изменилось. Это при том, что азербайджанцы не сделали армянам никакого зла. Они всего лишь не позволили отобрать у себя свои земли.

Реваншистские круги в Армении знают, что к чему. Их предводители в лице Кочаряна, Саргсяна и прочих остающихся на свободе преступников имеют самое прямое отношение к расправам над мирным азербайджанским населением. Вряд ли они не спят ночами, мучимые совестью. Сомневаемся, что они ставят свечи в церкви за упокой невинно убиенных. Но в том, что страх перед бумерангом не дает покоя, в этом сомнений быть не может. Бумеранг может вернуться и через тридцать лет. Поэтому в канун 26 февраля эти круги, как правило, приходят в движение, пытаясь сбросить с себя ответственность, отмыться от совершенных зверств и переложить вину на саму азербайджанскую сторону.

Нынешний год не стал исключением, а приговоры, вынесенные армянским преступникам в преддверии этой даты, придали ей особое звучание и усилили страх негодяев, пока что недоступных для правосудия. Но это только пока.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Ризван Гусейнов, директор Центра истории кавказа, историк, политолог:

"На днях была очередная годовщина геноцида в Гарадаглы, завтра мы будем отмечать очередную годовщину геноцида в Ходжалы. К сожалению, таких трагических дат в нашем календаре за годы конфликта набралось немало Ожидания, что мы вычеркнем их ради братания с соседями любой ценой, несерьезны. Такие мысли продвигают боты и та часть армянской аудитории, которая продолжает мечтать о реванше и ослаблении Азербайджана. По их мнению, мирная повестка должна подразумевать, что азербайджанский народ забудет обо всем, что происходило в период Первой карабахской войны и оккупации. Но этого не будет.

Эти трагедии не будут забыты. Это часть нашей истории, трагическая ее часть. Никакого забвенья. Наоборот, сегодня происходит переосмысление этой трагедии, появляются новые факты, на освобожденных землях обнаруживаются все новые и новые массовые захоронения. Можно ли об этом забыть даже ради мира? Нет. Будущие поколения будут помнить о геноциде в Ходжалы, о вероломности, предательстве и бесчеловечности армянского национализма.

Я говорю о предательстве потому, что зверства против мирных азербайджанцев чинили те, с кем они делили хлеб, кого считали добрыми соседями. Военный преступник Серж Саргсян был абсолютно прав, говоря, что азербайджанцы не верили, что армяне поднимут руку на мирное население. И мы действительно ошиблись.

Сегодня в армянские медиа разного рода эксперты рассказывают сказки о якобы вине в геноциде самих азербайджанцев. Это пустая тема. Попытки переложить вину на азербайджанскую сторону абсолютно безнадежны.

В 2011-2012 годах, в преддверии 20-летия геноцида в Ходжалы, армянская сторона при финансовой и идеологической поддержке руководившего Арменией карабахского клана, диаспоры и церкви запустила программу дезинформирования мировой общественности. В рамках этой программы на международных площадках, в академических и экспертных кругах была создана безумная теория о том, что геноцид в Ходжалы учинен якобы самими азербайджанцами. Но у них ничего не вышло. Мы вывели фальсификаторов на чистую воду и полностью разоблачили эту ложь. Огромную роль сыграла международная кампания "Справедливость для Ходжалы", организованная по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Те, кто начал эту клеветническую войну, проиграли и получили мощный ответный удар, благодаря которому в мире узнали правду о Ходжалы.

Не может быть никаких двух мнений по поводу того, кто планировал и осуществлял расправу над мирными ходжалинцами. Армянские националисты зверски убивали детей, женщин и стариков не только в лесах, по которым те бежали, спасаясь от резни, но и в самом городе. Все факты вины армян и 366-го полка подтверждены доказательствами, фотодокументами, картами. Полностью доказано, что кровавая акция была спланирована и осуществлена с особой жестокостью армянскими бандами и российскими военными.

Так что те, кто рассчитывают, что ради мира с Арменией Азербайджан будет готов забыть о Ходжалы, жестоко ошибаются".