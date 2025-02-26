Освобождение Ходжалы стало лучшим возмездием за невинно пролитую кровь

Тема Ходжалы затрагивает каждого азербайджанца. Эта тема не знает срока давности. Она всегда будет на повестке как трагедия азербайджанского народа. Но мы не собираемся превращать трагедию в фетиш, как это делают другие, мы не будем делать на ней пиар, спекулировать ею и пытаться зарабатывать политические очки. Ходжалинский геноцид - это трагедия тысяч наших соотечественников. Наши слезы и боль не для показа, не для чужих глаз.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Однако это не значит, что мы забудем о Ходжалы. Сотни людей, стариков, детей, женщин, умерли страшной смертью, непостижимой человеческому разуму, тысячи остались без крова, потеряли здоровье, родных и близких. Прошло 33 года, но мы, старшее поколение, помним ту боль, которую испытал каждый из нас, узнав о случившемся в Ходжалы. Это была одна из самых страшных расправ с мирным населением в истории войн прошлого столетия. Я помню, как впервые увидел кадры, снятые Чингизом Мустафаевым. Это был шок. Нашему народу пришлось столкнуться с этой трагедией, но мы не превратились в вечных нытиков и плакальщиков. Наш народ воспрял духом и отомстил на поле боя. Освобождение Ходжалы стало лучшим возмездием за сотворенные здесь зверства, за невинно пролитую кровь, за мучения наших детей и стариков, за нашу поруганную честь и достоинство.

Само название "Ходжалы" содержит в себе важные коды. Значение его - глава семьи, учитель, агсаккал.

Возвращение людей в Ходжилы стало символом возрождения карабахской земли. Хотя Шуша, несомненно, является сердцем Карабаха, Ходжалы - это его совесть. Поэтому Ходжалы был для нас более важен, чем даже Ханкенди. Кстати, некоторые пытаются сопоставлять добровольный и безопасный исход армянского населения из Ханкенди с трагедией в Ходжалы. Эти два события совершенно несопоставимы. Вопреки утверждениям противной стороны, никаких планов по "освобождению" Ханкенди от армян не строилось. Планы были совсем другими. Ожидалось, что армянское население откликнется на призывы к реинтеграции, начнет активно пользоваться предложенной государственной программой, переходить в гражданство. Для этого были созданы все условия, и не наша вина, что этого не произошло. Не наша вина, что сотня тысяч армян предпочла выезд на чужбину проживанию в дружной семье народов Азербайджана.

Земля - это живой организм, ей тоже бывает больно и она тоже умеет радоваться и быть благодарной. Сегодня она радуется, потому что вернулись ее истинные хозяева.

Сегодня в Ходжалинский район возвращаются не только сами бывшие вынужденные переселенцы, те, кто дожили до этого светлого дня, но и их потомки - дети и внуки. И это лучшее доказательство притягательной силы родной земли. Азербайджанский народ привязан к своим корням, к родной земле. Многие из тех, кто возвращаются, уже давно устроились в других городах, создали там семьи, наладили жизнь вдали от родного очага. И все же они возвращаются. Как сказал Президент Ильхам Алиев, это потому, что нас притягивает к себе родная земля. Это, по его словам, еще раз показывает, насколько наш народ привязан к своей земле. Сегодня маленькие дети, или же молодые люди, которые никогда не видели этот регион, эти места, с энтузиазмом возвращаются, работают, строят, созидают.

На встрече с гражданами, возвращающимися в ходжалинское село Баллыджа, Президент сказал, что долг государства - создать наилучшие условия для людей, которые жили с тоской по Родине. И подчеркнул, что сегодня это и его главная обязанность как Президента. В 2023 году в результате антитеррористической операции регион был освобожден от оккупации, и теперь сюда возвращается жизнь. Президент Ильхам Алиев сказал, что восстановление города Ходжалы было нашим самым главным долгом, потому что именно ходжалинцы больше всего пострадали от войны и оккупации, от тяжелой ситуации во время Первой Карабахской войны, против них был совершен геноцид. После окончания Второй карабахской войны все знали, что работа не будет считаться завершенной, пока не будет освобожден Ходжалы.

Я представляю, какие чувства испытывают сегодня ходжалинцы, ступая на родную землю, потерянную ими 33 года назад. Представляю те чувства, которые испытывают их потомки. Ведь дети и внуки, к счастью, не видевшие сами кошмара ночи 26 февраля 1992 года, наверняка, знают обо всем от своих старших. Азербайджанский народ старается нести с собой в будущее только хорошее, оставляя плохое позади. Но есть то, что нельзя оставлять, какой бы страшной не была память об этом. Поэтому Ходжалы не будет забыт. Это не значит, что наш народ будет вечно хранить в сердце ненависть и пытаться мстить на каждом шагу. Помнить, это не обязательно ненавидеть. Нельзя забыть Ходжалы потому, что забвение может привести к новой трагедии. Если мы будем помнить о том, что случилось в этом маленьком карабахском городке, то не допустим, чтобы подобное повторилось.

Молодежь, которая будет жить в Баллыджа, в самом Ходжалы и других селах района, будет возрождать эти земли. Для возвращающихся жителей созданы все условия. Государство делает все необходимое для того, чтобы имя Ходжалы было связано у будущих поколений не только с трагедией, но и с возрождением и процветанием. Особая роль тут, конечно, принадлежит нашему Президенту. С именем Ильхама Алиева связаны самые большие достижения страны, наша великая победа. Программа Великое возвращение, в рамках которой тысячи людей уже смогли вернуться к родным очагам, тоже его детище. И народ это знает. Посмотрите, с какой искренней радостью и энтузиазмом бывшие вынужденные переселенцы встречают главу государства.

Невозможно не гордиться своим Президентом и своей страной, когда видишь, как возрождаются освобожденные земли. В селе Баллыджа проведена большая часть работ - восстановлены две третьих домов, создаются условия для нормальной жизни и быта людей. Здесь уже живут около 500 человек, представителей всех поколений, звучит детский смех. Это замечательно.

Сегодня мы все вместе строим наш новый Азербайджан. Пять лет продолжается это строительство, и мы видим, как возрождается не только земля, но и самосознание нашего народа. В нем теперь нет комплекса проигравшей страны, ощущения потери, которое довлело над нами многие годы. Ныне мы народ-победитель, восстановивший свое национальное достоинство, свою честь и гордость. Народ, который не живет с ненавистью в сердце, хотя и помнит Ходжалы.

Лейла Таривердиева