Страшная правда о Ходжалы

Автор: Лейла Таривердиева

Несмотря на информационную блокаду Азербайджана в период Первой карабахской войны, до мира все же доходили обрывки информации. Страшные кадры, сделанные иностранными фоторепортерами после учиненной армянами резни в Ходжалы, попали на страницы зарубежных СМИ. В ряде случаев произошло это не сразу, потому что трагедия азербайджанцев не очень интересовала мир. Но, правда, все же находила себе дорогу. Фотография, предваряющая материал, была сделана французским репортером Фредериком Ленгейном.

Иностранные журналисты не видели самой трагедии, но по ее последствиям нетрудно было догадаться о том, что произошло здесь в конце февраля 1992 года.

Часть населения Ходжалы, пытавшегося спастись бегством, была убита в заранее расставленных засадах. По информации Российского правозащитного центра "Мемориал", за 4 дня в Агдам из Ходжалы было доставлено 200 трупов, были зафиксированы факты надругательства над десятками трупов. В Агдаме 181 труп (130 мужчин и 51 женщина, в том числе 13 детей) прошел судебно-медицинскую экспертизу. Во время экспертизы было обнаружено, что причиной смерти 151 человека явились пулевые ранения, 20-и - осколочные ранения, 10 человек скончались от ударов тупыми предметами. Центром также был отмечен факт скальпирования живых людей.

Как писал впоследствии начальник контрразведывательного отдела одной из вооруженных частей, принимавших участие в Ходжалинском геноциде, полковник В. Савельев в "Секретной справке": "Я не могу не написать всего этого. Я не могу забыть расстрелянные тела людей - женщин и детей, беременных женщин. Да простят меня все азербайджанцы, я ничего не смог сделать во время всех этих кровавых и жестоких событий. Я только направил написанную мною справку в Кремль, а также генералам Главного разведывательного управления Минобороны. Сказал - прочтите это и узнайте, как была запятнана честь русских офицеров".

Армянский журналист, побывавший на месте трагедии, в ужасе писал: "Тела ста человек, убитых в Ходжалы, уложили в ряд на мосту. Когда я шел по этому мосту, по телам людей, я положил ногу на грудь одного младенца, меня так затрясло, что из моих рук упали фотоаппарат, блокнот и ручка, и обагрились кровью ребенка. Я совершенно потерялся. Меня лихорадило...".

Сильного потрясения не мог скрыть и корреспондент газеты "Известия" В. Беллах: "В Агдам постоянно привозили тела. Я никогда не видела такое. У трупов были выковыряны глаза, отрезаны уши и головы. Несколько тел волокли бронемашины. Пытки не имели границ..."

Американский публицист Феликс Церцвадз несколько лет назад опубликовал книгу "Забытый геноцид", в которой собраны свидетельства военных, журналистов.

"...много людей было сожжено в своих домах. Особенно вблизи аэропорта. Стоял страшный запах горелого мяса. Большинство защитников Ходжалы погибли в бою..."

"...десятки расстрелянных: дети от 2-х до 5-ти лет, женщины, старики. В большинстве случаев в упор, в голову. Расположение мертвых свидетельствует, что людей убивали хладнокровно и расчетливо, никаких признаков борьбы нет..."

"...кого-то убивали, отведя в сторону... многих убили, уничтожили семьями, всех сразу... у трупов видно несколько ран. Одна из которых обязательно в голову. Значит раненых добивали..."

"...на камеру попали несколько убитых детей с отрезанными ушами. У пожилой женщины вырезали кожу с левой половины лица... у мужчин снимали скальпы... трупы с явными признаками ограбления..."

"...летчики боялись садиться на территорию, контролируемую армянскими боевиками, но мы все же приземлились и вышли из вертолета. Сразу же начался обстрел. Сопровождавшие нас милиционеры должны были погрузить трупы для отправки родственникам. Они успели погрузить только четверых погибших. К тому же у нас был настоящий шок. Двое ребят потеряли сознание от вида такого количества убитых и обезображенных людей. Многих тошнило..."

"...снимали с вертолета то, что видели вокруг Ходжалы. Однако армяне обстреляли наш вертолет и мы не смогли закончить съемки. Это страшная картина. Я много слышала о войнах, о жестокости немецких фашистов, но армяне превзошли их. Убивая 5-6-тилетних детей, мирное население..."

"...все врачи, добровольцы, готовились ко всякому, но и они были потрясены: у трупов выколоты глаза, отрезаны уши, сняты скальпы, отрублены головы... связки из нескольких трупов, которые долго таскали по земле за бронетранспортером... издевательствам предела нет..."

"...то же было и 2-го марта, когда прилетели иностранные журналисты. Многие тела оказались еще более обезображенными. Над ними глумились в течение нескольких суток..."

Свидетелями последствий захвата Ходжалы были не только азербайджанские, но и зарубежные журналисты. Были сделаны сотни фотографий, опрошены десятки людей. Иностранные репортеры увидели все своими глазами, но далеко не все они, вернувшись в свои страны, написали об увиденном правду. В отличие от надуманного и ничем кроме фантазий не подтвержденного "геноцида армян", геноцид мирного населения Ходжалы произошел на глазах всего мира. Да, еще не было соцсетей, не было ТикТока, где кадры можно было распространить мгновенно на миллионную аудиторию. Но все новости все равно расходились очень быстро, если об этом написали газеты. Если...

Сотворенное армянами в Ходжалы было настолько страшно, что мир постарался об этом как можно быстрее забыть. Мировое армянство и лобби приложили к этому немало усилий. И уже тридцать два года Азербайджан, преодолевая многие препятствия, пытается донести до мира правду о самой страшной трагедии нашего века и об истинном лице армянского нацизма.