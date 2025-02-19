https://news.day.az/officialchronicle/1731415.html Президент Ильхам Алиев: Долг нашего государства – создать наилучшие условия для людей, которые жили с тоской по Родине Долг нашего государства - создать наилучшие условия для людей, которые жили с тоской по Родине. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с группой жителей, переселившихся в село Баллыджа Ходжалинского района. "Сегодня это и моя главная обязанность как Президента.
Президент Ильхам Алиев: Долг нашего государства – создать наилучшие условия для людей, которые жили с тоской по Родине
Долг нашего государства - создать наилучшие условия для людей, которые жили с тоской по Родине.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с группой жителей, переселившихся в село Баллыджа Ходжалинского района.
"Сегодня это и моя главная обязанность как Президента. Мы положили конец оккупации, в 2023 году в результате антитеррористической операции освободили этот регион от оккупации. Баллыджа и сотни других населенных пунктов уже полностью освобождены от оккупантов, и теперь мы восстанавливаем жизнь".
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