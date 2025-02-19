https://news.day.az/officialchronicle/1731336.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с работой по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Баллыджа Ходжалинского района, встретился с группой жителей, переселившихся в село 19 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работой по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Баллыджа Ходжалинского района, затем встретился с группой жителей, переселившихся в село, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работой по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Баллыджа Ходжалинского района, встретился с группой жителей, переселившихся в село
19 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работой по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Баллыджа Ходжалинского района, затем встретился с группой жителей, переселившихся в село, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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