https://news.day.az/society/1818180.html В части Баку временно отключат газ В ряде районов Баку временно отключат газ. Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию производственное объединение "Азеригаз". Отмечается, что в связи с переносом газовой линии на улице М.Хади в Хатаинском районе, с 10:00 25 февраля 2026 года подача газа по этой улице будет временно приостановлена.
В части Баку временно отключат газ
В ряде районов Баку временно отключат газ.
Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию производственное объединение "Азеригаз".
Отмечается, что в связи с переносом газовой линии на улице М.Хади в Хатаинском районе, с 10:00 25 февраля 2026 года подача газа по этой улице будет временно приостановлена.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре