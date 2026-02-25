https://news.day.az/society/1818180.html

В части Баку временно отключат газ

В ряде районов Баку временно отключат газ. Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию производственное объединение "Азеригаз". Отмечается, что в связи с переносом газовой линии на улице М.Хади в Хатаинском районе, с 10:00 25 февраля 2026 года подача газа по этой улице будет временно приостановлена.