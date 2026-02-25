В части Баку временно отключат газ

В ряде районов Баку временно отключат газ.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию производственное объединение "Азеригаз".

Отмечается, что в связи с переносом газовой линии на улице М.Хади в Хатаинском районе, с 10:00 25 февраля 2026 года подача газа по этой улице будет временно приостановлена.