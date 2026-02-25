https://news.day.az/hitech/1818106.html Роботы показали мастерство боевого искусства в пекинском Храме Неба - ВИДЕО 50 роботов показали мастерство боевого искусства в пекинском Храме Неба. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
Роботы показали мастерство боевого искусства в пекинском Храме Неба - ВИДЕО
50 роботов показали мастерство боевого искусства в пекинском Храме Неба.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
