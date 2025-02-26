Ходжалы, возрожденный из пепла

Автор: Лейла Таривердиева

Год назад, 26 февраля 2024 года, Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Мемориала жертв геноцида в Ходжалы. Мемориал строится на месте самой трагедии, но его проект, как рассказал глава государства, был подготовлен много лет назад. Планировалось, что Мемориал будет установлен в Баку, рядом с памятником "Зов матери". Все было готово. Однако Президент считал: такой памятник должен быть установлен на самой ходжалинской земле. Прошло 11 лет, и лидер страны-победительницы заложил фундамент Мемориала в Ходжалы. Все эти годы он верил, что настанет день, когда земли будут освобождены, враг разбит, и в Карабах вернется жизнь. Эта вера Президента Ильхама Алиева и азербайджанского народа в торжество справедливости сделала Победу неизбежной. И 28 мая 2024 года, в День независимости Азербайджана, в отстроенный Ходжалы вернулись первые 20 семей...

Сегодня исполняется 33 года со дня геноцида, учиненного армянскими оккупантами в маленьком азербайджанском городке Ходжалы.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования окружили Ходжалы. Во время расправы над пытавшимися спастись мирными ходжалинцами было убито 613 человек, 1000 граждан получили ранения и стали инвалидами. Было убито 106 женщин, 63 малолетних ребенка, 70 стариков, 8 семей были уничтожены полностью, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из родителей. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в заложники, о судьбе 150 из них до сих пор ничего неизвестно.

Как указано на сайте Верховного суда Азербайджана, согласно материалам следствия по делу оккупации Ходжалы, в нападении помимо армянских бандформирований участвовали также 2-й батальон 366-го полка сил СНГ под командованием майора Сейрана Оганяна, 3-й батальон под командованием Евгения Набокихина, начальник штаба 1-го батальона Валерий Читчян и свыше 50 армянских офицеров и прапорщиков полка.

Те, кому удалось покинуть Ходжалы до начала атаки, попытались спастись в горах и лесах, но людей ждали армянские засады. По свидетельствам выживших, армяне измывались и над живыми, и над мертвыми. Скальпировали, отрезали головы и другие части тела, сжигали, детям выкалывали глаза, вспарывали животы беременным женщинам. Во время атаки на Ходжалы армянскими бандами использовались запрещенные патроны калибра 5,45 и химическое оружие.

Как писал впоследствии начальник контрразведывательного отдела одной из воинских частей, принимавших участие в Ходжалинском геноциде, полковник В. Савельев в "Секретной справке": "Я не могу не написать всего этого. Я не могу забыть расстрелянные тела людей - женщин и детей, беременных женщин. Да простят меня все азербайджанцы, я ничего не смог сделать во время всех этих кровавых и жестоких событий. Я только направил написанную мною справку в Кремль, а также генералам Главного разведывательного управления Минобороны. Сказал - прочтите это и узнайте, как была запятнана честь русских офицеров".

Свидетелями последствий захвата Ходжалы были многие зарубежные журналисты. Были сделаны сотни фотографий, опрошены десятки людей. Однако мало что из собранного материала попало потом в прессу. У себя на родине многим из журналистов попросту запретили писать о резне в Ходжалы и зверствах армян...

Год назад, за несколько дней до очередной годовщины геноцида в Ходжалы во время работ по прокладке новой водопроводной и канализационной линий для восстанавливаемого города было обнаружено очередное массовое захоронение. По информации Генпрокуратуры, останки, предположительно, принадлежат четырем людям, включая ребенка 4-5 лет. По ряду признаков, перед смертью люди были подвергнуты пыткам. Самому захоронению не менее 25 лет.

В феврале прошлого года были завершены поисковые работы у Аскеранской крепости, на месте, указанном арестованным армянским нацистом Бегларяном. В своих показаниях следствию он рассказал, что во время оккупации Ходжалы жители города, пытавшиеся добраться до Агдама через Аскеран, были убиты возле крепости и захоронены тут же. Армяне обманули ходжалинцев, пообещав открыть коридор, но в Аскеране их ждала засада. Бегларян рассказал, как добивали раненых, как снимали с убитых украшения. Тела, которых, по признанию преступника, было очень много, пролежали здесь около недели, а потом их закопали.

Кровь мучеников Ходжалы не осталась на земле. 19 сентября 2023 года оккупационные силы были окончательно разгромлены и разоружены. Закладывая фундамент Мемориала жертв геноцида в самом Ходжалы, Президент Ильхам Алиев сказал:"Ходжалинский геноцид никогда не сотрется из памяти нашего народа. Никогда азербайджанский народ не забудет этого кровавого преступления... К сожалению, наш призыв "Справедливость к Ходжалы!" остался безответным. Правда, в результате наших усилий 18 стран признали эту кровавую трагедию как геноцид. Но среди этих стран нет крупных держав. Международные организации, многие из них, остались безучастными к этой трагедии... Мы приложили много усилий для того, чтобы донести правду до мировой общественности, и по праву требовали от мира справедливости. Потому что Ходжалинский геноцид - это кровавое преступление, которое произошло на глазах у всего мира. Отрицать Ходжалинский геноцид - несправедливо и бессовестно".

Получившая широкий размах кампания "Справедливость к Ходжалы!", инициированная и проводимая по линии Фонда Гейдара Алиева, проводила активную работу в различных уголках мира. Было проведено много мероприятий, презентаций, изданы книги, опубликованы статьи, организованы выставки. Азербайджан десятилетиями пытался добиться справедливости от международных структур и держав, но, в конце концов, понял, что только он сам, своими силами сможет восстановить справедливость. И сделал это. Хотя после Второй карабахской войны Ходжалы оставался под контролем армянских вооруженных формирований и российских миротворцев, Президент Ильхам Алиев, ходжалинцы и весь народ знали, что без освобождения Ходжалы нельзя будет считать нашу территориальную целостность полностью восстановленной. Цель была достигнута в сентябре 2023 года, а 15 октября в городе Ходжалы был поднят государственный флаг Азербайджана.

Ходжалы не был полностью разрушен, потому что армяне, изгнав азербайджанцев, поселились в их домах. Оккупантов не пугали признаки их деяний, они были уверены, что все сделали правильно. Теперь дома ходжалинцев восстановлены и переданы истинным хозяевам.

Как заявлял Президент Ильхам Алиев, Азербайджан отомстил преступникам на поле боя.

"И в 2020 году, и в сентябре прошлого года наши военные операции проводились в полном соответствии с международным гуманитарным правом, это все знают и никто не может предъявлять нам никаких претензий. Это еще раз показывает величие нашего народа. Хотя в сердце каждого из нас есть чувство мести, каждого из нас, когда мы возвращаемся к этой кровавой истории, просматриваем эти ужасные видеокадры и фотодокументы, душит гнев, и это чувство гнева нас не отпустит даже если пройдет не 30, а 300 лет. Это естественно. Мы люди, но в то же время мы являемся представителями великого народа", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Да, азербайджанский народ всем доказал свое нравственное величие, свой гуманизм и свою силу.

Память о Ходжалы навсегда останется в наших сердцах как символ силы духа и веры в справедливость.