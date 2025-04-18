https://news.day.az/politics/1745909.html Иностранные дипломаты посетили Шушу - ФОТО Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в город Шуша. Как сообщает Day.Az, делегация иностранных дипломатов прибыла в город Шуша. Делегацию встретил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Шуша Айдын Керимов. Он предоставил подробную информацию о городе.
Иностранные дипломаты посетили Шушу - ФОТО
Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в город Шуша.
Как сообщает Day.Az, делегация иностранных дипломатов прибыла в город Шуша.
Делегацию встретил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Шуша Айдын Керимов. Он предоставил подробную информацию о городе.
Делегация ознакомится с ходом строительных, реставрационных и реконструкционных работ, которые ведутся в городе.
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