Эта европейская страна начала укреплять границу с Россией

Литва модернизирует и укрепляет Сувалкский коридор для защиты от нападения России на Европейский союз (ЕС) и НАТО. Об этом пишет Politico со ссылкой на заместителя министра обороны республики Томас Годляускаса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, Вильнюс хочет укрепить дороги для наращивания военно-гражданской логистики через коридор. "Эти дороги имеют решающее значение для нас с точки зрения безопасности и обороны", - заявил Годляускас.

Сувалоковский коридор - это 100-киллометровый участок на границе Литвы с Польшей, который с двух сторон окружен границами России (Калининградская область) и Беларуси. Эксперты называют его "ахиллесовой пятой НАТО".

Politico пишет, что Польшу и Литву связывают две основные дороги. Варшава и Вильнюс хотят развивать инфраструктуру за их пределами для улучшения потока товаров, облегчения перемещения войск и возможной эвакуации гражданского населения в случае войны.