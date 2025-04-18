Пользователей iPhone призвали срочно обновить iOS

Apple объявила о выпуске обновлений iOS 18.4.1 и macOS Sequoia 15.4.1, направленных на устранение серьезных проблем безопасности. Об этом сообщает портал MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Apple подчеркнули, что обнаруженные уязвимости, возможно, использовались в "чрезвычайно сложной атаке", нацеленной на конкретных пользователей, и призвали всех обновить ПО на своих гаджетах.

Одна из уязвимостей, выявленных в CoreAudio, позволяла злоумышленникам запускать вредоносный код через вредоносные аудиофайлы. Для предотвращения подобных угроз Apple усилила защиту памяти, внедрив улучшенные методы проверки границ.

Вторая проблема касалась обхода аутентификации указателя, что позволяло злоумышленникам получать доступ к памяти. Для предотвращения таких атак компания удалила уязвимый код.

Обновления программного обеспечения уже доступны для загрузки, и Apple настоятельно рекомендует установить их незамедлительно, чтобы обеспечить максимальную защиту данных пользователей.

Обновление до iOS 18.4.1 доступно для iPhone XS, 11, SE 2020 и более актуальных моделей.