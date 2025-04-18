Мужчина в Бразилии обезвредил грабителя с ружьём голыми руками

Ограбление по-бразильски - хозяин магазина голыми руками обезвредил грабителя с дробовиком.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Инцидент произошел в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Преступник вошел в торговый зал, направил ружье на владельца магазина и потребовал отдать деньги. Мужчина протянул грабителю несколько купюр, а затем отобрал у него ружье"