https://news.day.az/world/1745776.html Мужчина в Бразилии обезвредил грабителя с ружьём голыми руками - ВИДЕО Ограбление по-бразильски - хозяин магазина голыми руками обезвредил грабителя с дробовиком. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. "Инцидент произошел в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Преступник вошел в торговый зал, направил ружье на владельца магазина и потребовал отдать деньги.
Мужчина в Бразилии обезвредил грабителя с ружьём голыми руками - ВИДЕО
Ограбление по-бразильски - хозяин магазина голыми руками обезвредил грабителя с дробовиком.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
"Инцидент произошел в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Преступник вошел в торговый зал, направил ружье на владельца магазина и потребовал отдать деньги. Мужчина протянул грабителю несколько купюр, а затем отобрал у него ружье"
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