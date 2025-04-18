Останки шехида I Карабахской войны Мубариза Гусейнова захоронены в Сураханы

Останки считавшегося пропавшим без вести шехида Первой Карабахской войны Мубариза Сабеддин оглу Гусейнова захоронены на Аллее шехидов в поселке Деде Горгуд Сураханского района города Баку.

Как сообщает Day.Az, в церемонии захоронения приняли участие члены семьи шехида, представители министерства обороны, министерства юстиции, общественности района.

Были прочитаны молитвы за упокой души шехида, к могиле возложены венки и цветы. Шехид был предан земле под звуки государственного гимна в сопровождении военного оркестра и залпового огня.

Близким шехида был передан трехцветный Государственный флаг Азербайджана, которым был покрыт гроб.

Отметим, что Мубариз Гусейнов, родившийся 30 мая 1970 года в селе Гызыл-Шафаг Лорийской области Армении, пропал без вести 23 октября 1993 года в ходе боев за город Джебраил.