Астроном рассказал, когда солнечная активность начнет снижаться

Снижение солнечной активности прогнозируется в ближайшие два года. Это связано с тем, что пик активности 11-летнего солнечного цикла завершается, таким мнением с ТАСС поделился инженер обсерватории "Вега" Новосибирского государственного университета (НГУ) Егор Коняев, передает Day.Az.

"[Полярное] сияние [на этой неделе] произошло из-за выброса корональной массы, произошедшего на Солнце 13 апреля. <...> Пик активности 11-летнего солнечного цикла уже прошел, поэтому в ближайший год-два будет ожидаться начало снижения солнечной активности", - сказал он.

Коняев пояснил, что будет уменьшаться число солнечных пятен, вспышек и, соответственно, магнитных бурь и полярных сияний. "Но вероятность подобных событий еще остается", - добавил исследователь.

В ночь с 16 на 17 апреля жители регионов России наблюдали полярные сияния, которые были вызваны мощной магнитной бурей.

Солнечный цикл - это период изменения в активности Солнца, который основан на росте и уменьшении количества солнечных пятен. Наиболее известный и лучше всего изученный цикл - 11-летний. Он характеризуется тем, что сначала, в среднем примерно за четыре года, стремительно растет число пятен на Солнце, а затем более медленно, около семи лет, их количество уменьшается.