Rolls-Royce Motor Cars Baku отмечает дебют модели Ghost II Серии в Азербайджане

Rolls-Royce Motor Cars Baku впервые представила модель Ghost II Серии в Азербайджане на мероприятии для представителей СМИ. Клиенты смогут увидеть новую модель Ghost на эксклюзивной презентации в новом автосалоне в среду.

Вице-президент группы компаний Improtex, госпожа Гюнель Алекперова, заявила, что в 2024 году были достигнуты устойчивые успехи. Она подчеркнула, что в рамках программы Bespoke был зафиксирован рекордный объем заказов, а также достигнуты самые высокие показатели продаж за всю историю компании. Гюнель Алекперова отметила: "2024 год стал для нас выдающимся и завершился торжественным открытием нового автосалона. Очень положительные первые отзывы клиентов о модели Ghost Series II и стабильный спрос на весь модельный ряд укрепляют нашу уверенность в том, что Rolls-Royce продолжит успешно развиваться в Азербайджане и в 2025 году".

Фрэнк Тиеман, директор по корпоративным коммуникациям Rolls-Royce Motor Cars в Восточной Европе и Центральной Азии, отметил: "Обновленные модели Ghost II Серии олицетворяют три индивидуальные личности. Они отражают различные коды роскоши и таким образом безупречно соответствуют разнообразным требованиям стиля жизни наших клиентов". Он добавил: "Ghost II Серии подтверждает статус самого технологически продвинутого Rolls-Royce с V12 двигателем, когда-либо созданного - это сторона характера модели Ghost, которую наши клиенты с энтузиазмом принимают".

Ghost широко признан самой динамичной моделью Rolls-Royce на дороге, предлагающей достаточно места на задних сиденьях, но модель Ghost Extended полностью переосмысляет концепцию исключительного пространства для задних пассажиров - она создана для тех, кто ценит мягкость и плавность езды. Альтер эго модели Ghost, Black Badge Ghost II Series, является смелым выражением роскоши и мощи. Она предлагает по-настоящему захватывающий опыт без ущерба для знаменитой плавности езды.

Ghost II Серии - уникальное, динамичное и уверенное выражение Rolls-Royce

Компания Rolls-Royce Motor Cars представляет модель Ghost II Серии - мощную, ориентированную на водителя и элегантную интерпретацию самой популярной модели Rolls-Royce в истории. В соответствии с пожеланиями клиентов внешний вид Ghost был тонко эволюционирован и стал мощной платформой для индивидуальных заказов Bespoke. Чтобы расширить выбор, теперь клиентам доступны отделки интерьера и функции, которые ранее не были доступны на Ghost, а также передовые программные технологии, благодаря которым Bespoke выходит в цифровой мир.

Ghost II Серии еще больше соответствует строгому и монолитному дизайнерскому подходу Rolls-Royce. Передняя часть автомобиля была преобразована в чистую и современную витрину для подсвеченной решетки радиатора Rolls-Royce Pantheon. Современное присутствие модели Ghost II Серии подчеркивается обновленными фарами и графикой дневных ходовых огней, которые плавно перетекают от нижней части решетки к краям передних крыльев.

Ghost Extended II Серии - роскошь задних сидений

Клиенты, которые ценят присущую Ghost II Серии гибкость, но хотят еще больше пространства на задних сиденьях, могут заказать модель Ghost Extended II Series. Этот автомобиль предлагает на 170 мм больше места в заднем салоне, что стало возможным благодаря увеличению задних дверей и проемов, при этом элегантный силуэт автомобиля сохраняется.

Black Badge Ghost II Серии - смелое выражение роскоши и мощи

Для тех, кто хочет сделать еще более смелое и уверенное заявление, марка представляет Black Badge Ghost II Серии - бунтарское альтер эго модели Ghost. Эта модель была тщательно переработана, чтобы предложить данной группе клиентов драматическую платформу для их смелых индивидуальных заказов Bespoke и является смелой эволюцией этого неординарного, ориентированного на водителя автомобиля. Black Badge Ghost II Серии отражает растущее стремление клиентов марки получить драматическое выражение мощного двигателя V12 и уникальных систем шасси Rolls-Royce, при этом наслаждаясь исключительными возможностями Bespoke. Этот выдающийся новый автомобиль основывается на ошеломляющем успехе своего предшественника и воплощает смелое видение роскоши в движении.