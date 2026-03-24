Лидер Северной Кореи пообещал не отказываться от ядерного статуса

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна не намерена отказываться от статуса ядерной державы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Выступая на первой сессии Верховного народного собрания 15-го созыва, он подчеркнул, что Пхеньян продолжит последовательно укреплять свой ядерный потенциал.

"Правительство республики будет и впредь неуклонно усиливать статус ядерного государства как необратимый и разворачивать активную борьбу против противостоящих сил", - заявил Ким Чен Ын.

По его словам, такие меры направлены на противодействие "антиреспубликанским провокациям".