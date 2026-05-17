Конго планирует изучить опыт Азербайджана в градостроительстве

Демократическая Республика Конго намерена изучить опыт Азербайджана в сфере городского развития.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend министр градостроительства и жилищного хозяйства Демократической Республики Конго Алексис Гисаро в кулуарах 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Он отметил, что в его стране существуют серьезные проблемы в сфере градостроительства и жилищного обеспечения, в связи с чем плановая урбанизация является одним из ключевых приоритетов.

"В Демократической Республике Конго проживает около 100 миллионов человек, и вызовы в сфере городского развития являются крайне масштабными. Мы хотим перейти к более планированной, продуманной и управляемой урбанизации. Мы стремимся положить конец хаотичной урбанизации, наблюдаемой во многих африканских городах", - заявил он.

Министр подчеркнул, что участие в WUF13 является важной возможностью для изучения международного опыта.

"Мы приехали в Баку, чтобы изучить успешные примеры. Баку за последние годы прошел значительный путь развития, и мы хотим использовать опыт, который видим здесь, а также в таких городах, как Найроби", - отметил он.

А.Гисаро также добавил, что Азербайджан формирует важную модель развития в сфере градостроительства.

"Мы видим, что развитие здесь свидетельствует о растущей роли Азербайджана в сфере городского планирования. Баку может стать одним из ключевых двигателей экономической трансформации страны. Мы здесь для того, чтобы изучить этот опыт", - подчеркнул министр.