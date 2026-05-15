США купят десять тысяч ракет за три года

Минобороны США запланировало купить десять тысяч недорогих крылатых ракет за три года. Об этом сообщает TWZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Также в период с 2027 по 2029 годы Пентагон планирует приобретение примерно такого же количества сравнительно недорогих гиперзвуковых ракет Blackbeard ("Черная борода"). "Новые рамочные соглашения являются частью более широкой стратегии по значительному увеличению американских запасов боеприпасов для нанесения ударов с большой дистанции и подготовке промышленной базы к поддержанию этих запасов в будущем", - говорится в публикации.

Производством крылатых ракет в рамках программы Low-Cost Containerized Missles (LCCM) выступят компании Anduril, CoAspire, Leidos и Zone 5, гиперзвуковых - Castelion. Издание подчеркивает, что, как следует из названия программы, новое оружие может запускаться из контейнерных установок, что облегчит логистику и сократит расходы.