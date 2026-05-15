За последние годы Азербайджан прошел через важные процессы городской трансформации

За последние десять лет Азербайджан прошел через важные процессы городской трансформации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Довлетхан Довлетханов в ходе международной конференции на тему "Формирование человеческого капитала для устойчивого и жизнеспособного городского развития" в Баку.

"Сегодняшняя конференция посвящена вопросу, который занимает все более важное место в глобальных обсуждениях урбанистики, - взаимосвязи между человеческим капиталом и устойчивой трансформацией городов. В настоящее время более половины населения мира проживает в городах, и процесс урбанизации продолжает стремительно развиваться", - сказал он.

Довлетханов отметил, что согласно прогнозам ООН, к 2050 году около 70% населения мира будет жить в городах.

"Этот процесс создает значительные возможности для экономического роста, инноваций и социального развития. Вместе с тем он формирует растущую нагрузку на жилищный и земельный фонды, доступность общественных услуг и экологическую устойчивость. В этом контексте невозможно рассматривать развитие городов исключительно через призму строительства физической инфраструктуры", - подчеркнул он.

Довлетханов добавил, что за последние десять лет Азербайджан прошел через важные процессы городской трансформации, связанные с демографическим и экономическим ростом, развитием инфраструктуры и реформами в сфере территориального планирования.

"Одновременно после восстановления территориальной целостности страны на освобожденных от оккупации территориях была начата масштабная программа реконструкции и восстановления", - сказал он.