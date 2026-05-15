Карло Анчелотти продлил контракт со сборной Бразилии
Итальянский специалист Карло Анчелотти продолжит работу со сборной Бразилии до чемпионата мира 2030 года.
Как передает Day.Az, информацию об этом опубликовала Бразильская конфедерация футбола (CBF).
В заявлении организации отмечается, что продление контракта с Анчелотти свидетельствует как о поддержке со стороны федерации, так и о доверии, которое тренер сумел завоевать у игроков и болельщиков после назначения в мае 2025 года.
Под руководством 66-летнего наставника сборная Бразилии провела 10 матчей: команда одержала пять побед, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения.
