Apple получила престижную награду Gold Cube на церемонии Art Directors Club Awards в Нью-Йорке за фирменную визуальную концепцию Liquid Glass, ставшую основой интерфейса гаджетов компании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) заявил журналист Bloomberg Марк Гурман.

Премия Gold Cube считается одной из наиболее авторитетных наград в индустрии дизайна и присуждается за выдающиеся визуальные и креативные решения. Для Apple это стало очередным признанием работы команды Human Interface Design, несмотря на неоднозначную реакцию аудитории на новый стиль оформления.

Концепция Liquid Glass, представленная компанией год назад, вызвала активные споры среди пользователей. Часть аудитории высоко оценила "жидкую" анимацию, сложные световые эффекты и глубину интерфейса, тогда как критики указывали на проблемы с читаемостью элементов и чрезмерную прозрачность.

Во время презентации Apple подробно рассказывала о процессе создания дизайна. По словам компании, разработчики использовали физические стеклянные макеты иконок и экспериментировали с отражением и преломлением света, чтобы добиться максимально реалистичного визуального эффекта в цифровой среде.