Третья самая маленькая страна мира намерена изменить свое название

Тихоокеанское государство Науру, являющееся третьей самой маленькой страной мира после Ватикана и Монако, может сменить свое официальное название на Наоэро. С такой инициативой выступил президент страны Дэвид Адеанг.

Как передает Day.Az со ссылкой на Expressen, глава государства заявил, что название "Науру" появилось в колониальный период, поскольку иностранцы не могли правильно произносить историческое наименование страны. По его словам, возвращение к названию Наоэро должно подчеркнуть культурное наследие, язык и национальную идентичность народа.

После непродолжительного периода немецкого правления Науру находилось под британским и австралийским протекторатом вплоть до получения независимости в 1968 году. Во время миграционного кризиса 2016 года страна приняла более 1200 беженцев, которым было отказано во въезде в Австралию. Они содержались в палаточных лагерях, условия в которых Amnesty International ранее называла "ужасающими".

Науру также остается единственным государством в мире, не имеющим официальной столицы.

Кроме того, страна известна самым высоким уровнем ожирения в мире. По данным World Obesity Federation, более 70 процентов из примерно 10 тысяч жителей острова страдают этим хроническим заболеванием.