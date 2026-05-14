Продлен срок надбавок к зарплатам этих медработников
В Азербайджане продлен срок выплаты надбавок к зарплате медработников, участвующих в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал Премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, временные надбавки к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с инфекцией COVID-19, будут выплачиваться до 1 июля 2026 года.
