Продлен срок надбавок к зарплатам этих медработников

В Азербайджане продлен срок выплаты надбавок к зарплате медработников, участвующих в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал Премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, временные надбавки к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с инфекцией COVID-19, будут выплачиваться до 1 июля 2026 года.