Эльчин Амирбеков провел в Камбодже ряд встреч высокого уровня

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков совершил рабочий визит в Королевство Камбоджа.

Как сообщает Day.Az, в рамках визита Эльчин Амирбеков провел ряд встреч.

В ходе рабочего визита Эльчин Амирбеков встретился с исполняющим обязанности главы государства, председателем Сената Камбоджи Хун Сеном, премьер-министром страны Хун Манетом, заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и международного сотрудничества Прак Сокхонном, председателем Национальной ассамблеи Кхуон Судари, министром окружающей среды Ианг Сопхаллетом, председателем Комиссии по внешним связям, международному сотрудничеству и информации Национальной ассамблеи Королевства Камбоджа Соус Ярой, президентом Института национальной дипломатии и международных отношений Чеу Вичетом, а также исполнительным директором Регионального центра АСЕАН по гуманитарному разминированию (ARMAC) Ротной Бут.

Во время встречи с исполняющим обязанности главы государства Хун Сен с удовлетворением вспомнил свой визит в Азербайджан в 2014 году в качестве премьер-министра страны и попросил передать свои теплые приветствия Президенту Ильхаму Алиеву. Он отметил, что считает Азербайджан близкой дружественной страной для Камбоджи, и заявил о готовности вновь посетить Азербайджан при первой возможности. Хун Сен подчеркнул важность углубления практического сотрудничества с Азербайджаном в различных сферах и назвал Азербайджан надежным партнером.

На встрече с премьер-министром Хун Манетом Эльчин Амирбеков передал премьеру Камбоджи приглашение Президента Азербайджана Ильхама Алиева принять участие в 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который пройдет в октябре в Баку под председательством Азербайджана. Премьер-министр Камбоджи с удовлетворением принял приглашение и выразил намерение принять участие в мероприятии.

В ходе переговоров состоялся широкий обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Камбоджей. Стороны подчеркнули важность активизации политического диалога, увеличения числа взаимных визитов на высоком уровне, дальнейшего углубления межпарламентских связей, а также расширения сотрудничества в рамках международных организаций.

В рамках встреч обсуждались перспективы активизации торгово-экономических связей и вывода их на более высокий уровень, укрепления существующей договорно-правовой базы между двумя странами, продвижения инвестиционных возможностей, а также расширения сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, туризма, образования, экологии и других областях, представляющих взаимный интерес. Камбоджийская сторона особо отметила важную роль Азербайджана в обеспечении глобальной энергетической безопасности, а также его значение как ключевого транспортно-логистического узла между Азией и Европой, выразив заинтересованность в тесном сотрудничестве в этих направлениях.

Камбоджийская сторона высоко оценила значительные политические и социально-экономические достижения Азербайджана последних лет, а также растущую роль страны на региональном и международном уровнях. Кроме того, было отмечено, что Камбоджа заинтересована в развитии эффективного и взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

В ходе проведенных переговоров Эльчин Амирбеков также подробно проинформировал камбоджийскую сторону о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, достигнутых в прошлом году в Вашингтоне договоренностях, а также о дальнейших шагах и ожиданиях на пути к установлению устойчивого мира. Он отметил, что результаты парламентских выборов, которые пройдут в следующем месяце в Армении, а также последующего референдума по принятию новой конституции страны будут иметь решающее значение для подписания мирного соглашения между двумя странами и обеспечения долгосрочного и необратимого мира в регионе.

Камбоджийская сторона выразила поддержку важным и заслуживающим высокой оценки шагам Азербайджана по достижению устойчивого и необратимого мира, а также реализуемой мирной повестке, выразив надежду на скорейшее выполнение необходимых условий для подписания мирного соглашения.

Специальный представитель Президента также подробно рассказал о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях, а также о целенаправленных мерах официального Баку по борьбе с минной угрозой. Он подчеркнул важность международного сотрудничества в сфере гуманитарного разминирования. В этом контексте Эльчин Амирбеков сообщил о 4-й Международной конференции по гуманитарному разминированию, которая пройдет осенью в Баку, отметив значимость мероприятия с точки зрения укрепления международного взаимодействия в борьбе с минной угрозой. Он выразил надежду на активное участие камбоджийской стороны, обладающей большим опытом в сфере разминирования.

В рамках визита Эльчин Амирбеков также выступил на встрече в Институте национальной дипломатии и международных отношений Камбоджи, где состоялся обмен мнениями по перспективам азербайджано-камбоджийских отношений, вопросам регионального сотрудничества и международной безопасности. Кроме того, он дал интервью ведущему государственному телеканалу Камбоджи TVK.

Отметим, что в ноябре текущего года Камбоджа примет очередной саммит Международной организации Франкофонии на уровне глав государств и правительств стран-участниц.